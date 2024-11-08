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        Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:18
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        Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        Aydın merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 5 şüpheliyi teknik takibe aldı.

        Ekipler, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Y.Ş. (20), C.İ. (22), M.Ç. (24), B.T.Y. (24) ve B.Ü'yü (25) gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 150 gram skunk ve 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.İ, M.Ç. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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