Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 150 gram skunk ve 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Y.Ş. (20), C.İ. (22), M.Ç. (24), B.T.Y. (24) ve B.Ü'yü (25) gözaltına aldı.

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