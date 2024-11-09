Aydın'da genç kadını mesajla tehdit ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Emniyetteki işlemleri devam eden C.D'nin birlikte olma teklifini kabul etmeyen H.D'ye aşiret üyesi olduğu, peşini bırakmayacağı, numarasını başka kişilere de verdiği, duvarlara adını kullanarak argo sözler yazacağına ilişkin mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Aydın'da genç bir kadını cep telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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