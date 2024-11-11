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        Aydın'da geri manevra yaparken lokantaya giren otomobilin sürücüsüne adli kontrol

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kullandığı otomobilin geri manevra sırasında lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:39
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        Aydın'da geri manevra yaparken lokantaya giren otomobilin sürücüsüne adli kontrol
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kullandığı otomobilin geri manevra sırasında lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hacı Feyzullah Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü İ.İ. (84), Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İ.İ'nin ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        Kazada yaralanan Y.Y. (23) ve C.S. (58) de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Olay

        İ.İ. idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, dün Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girmiş, kazada sürücü ile iş yerinde bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. ve C.S. yaralanmıştı.

        Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Becerikli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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