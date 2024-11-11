Aydın'da geri manevra yaparken lokantaya giren otomobilin sürücüsüne adli kontrol

İ.İ. idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, dün Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girmiş, kazada sürücü ile iş yerinde bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. ve C.S. yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Y.Y. (23) ve C.S. (58) de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kullandığı otomobilin geri manevra sırasında lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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