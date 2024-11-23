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        Yenipazar'da Öğretmenler Günü kutlandı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 08:59
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        Yenipazar'da Öğretmenler Günü kutlandı
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi, emekli olan öğretmenlere belge verildi.

        Programa Kaymakam Murat Karataş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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