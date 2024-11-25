Germencik'te öğretmenler günü kutladı

Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Germencik Kaymakam Vekili Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından ödülleri verildi.

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