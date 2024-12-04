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        Aydın'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 01:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:33
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        Aydın'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        R.D'nin kullandığı 01 AZK 278 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, E.A. idaresindeki 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Savrulan araç, park halindeki motosiklet ve minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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