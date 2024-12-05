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        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği

        Aydın'da jandarma ekipleri ve gönüllü gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:56
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        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği
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        Aydın'da jandarma ekipleri ve gönüllü gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü arasındaki yolda çöpleri topladı.

        Jandarma ekipleri, etkinlik sonunda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin görevleri hakkında bilgiler verdi.

        Etkinliğe katılanlardan Rabia Toprak, AA muhabirine gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

        Ayşe İlke Kaya da çevreyi korumanın önemini anlatarak, gençlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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