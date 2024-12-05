Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği

Aydın'da jandarma ekipleri ve gönüllü gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü arasındaki yolda çöpleri topladı.