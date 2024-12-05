Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri de insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi kıyıda gözaltına aldı.

Güzelçamlı sahilinde, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

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