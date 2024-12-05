Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güzelçamlı sahilinde, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

        Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılan yabancı uyruklu 23 kişiyi yakaladı.

        Jandarma ekipleri de insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi kıyıda gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği
        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği
        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı
        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı
        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi
        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi
        Nazillispor seri istiyor
        Nazillispor seri istiyor
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı