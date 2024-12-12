Türk doktor Uysal, bilim kuruluşu Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal'a, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı verildi.

Uysal, yaptığı açıklamada, Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

"İç Hastalıkları" alanında dünyada prestijli dergilerde yayınlanan ve çok sayıda atıf almış birçok araştırma makalesi bulunduğu için kendisine üyelik hakkı tanındığını aktaran Uysal, uluslararası alanda Türkiye'ye katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.