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        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin çarptığı 64 yaşındaki kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:06
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        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin çarptığı 64 yaşındaki kadın yaralandı.

        Ovaköy Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Hajar Javadzade'ye, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Javadzade ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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