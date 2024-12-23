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        Aydın'da 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:53
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        Aydın'da 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi.

        Depoda yapılan aramada farklı illere gönderilmek üzere bir kısmı kamyona yüklenmiş 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan depo sahibine 670 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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