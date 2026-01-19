Aydın'da 4 bin 200 litre taklit-tağşiş yapılan zeytinyağı ele geçirildi
Aydın'ın Köşk ilçesinde 4 bin 200 litre taklit-tağşiş yapılan zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Köşk gişelerinde yaptığı uygulamada bir panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 bin 200 litre taklit-tağşiş yapılan zeytinyağı bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
