Aydın'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde, üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde, üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Selvi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında oğluyla yaşayan Emine Özkan (87), evinde pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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