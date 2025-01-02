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        Aydın'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde, üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:34
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        Aydın'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi Selvi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında oğluyla yaşayan Emine Özkan (87), evinde pencereden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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