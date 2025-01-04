Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef play-off potasına kalmak

FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi, play-off potasında yer almak.

Sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan mavi-beyazlı takım, çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başladıklarını, oyuncuların birbirlerini tanıma sürecini aştıktan sonra maç kazanmaya başladıklarını söyledi.

İlk yarıyı iyi geçirdiklerini aktaran Hamurcu, "Açıkçası benim de bu kadar iyi bir reaksiyon göstermekle ilgili çok yüksek bir beklentim yoktu. Bu kadar iyi performans göstereceğimiz konusunda şüphelerimiz vardı. Ama dediğim gibi beklenenden çok daha iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Alper Hamurcu, ilk yarıda kazanılması gereken maçları kazanamadıkları vurgulayarak, "Ancak kimsenin beklemediği maçları kazandık. Özellikle Galatasaray maçı, çok iyi oynadığımız bir maçtı. Aslında tam olarak hesapladığımız noktadayız diyebilirim. Tabii ki ikinci yarı bizim için çok daha önemli. Çünkü play-off'a girebilmek açısından çok daha zor bir ikinci yarı olacak." diye konuştu.