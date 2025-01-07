Aydın'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.T. idaresindeki 09 ABL 782 plakalı traktör, Atça Mahallesi Çevre Bulvarı'nda, H.A'nın (16) kullandığı 09 ALB 004 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan sürücü H.A. ile motosikletteki B.A. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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