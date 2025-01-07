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        Aydın'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:27
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        Aydın'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.T. idaresindeki 09 ABL 782 plakalı traktör, Atça Mahallesi Çevre Bulvarı'nda, H.A'nın (16) kullandığı 09 ALB 004 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yola savrulan sürücü H.A. ile motosikletteki B.A. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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