Didim'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, S.Ö. (39) ve Ö.A'nın (30) kaldığı otel odasına operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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