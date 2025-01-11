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        Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 02:47 Güncelleme: 11.01.2025 - 03:02
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        Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, darp sonucu yaralandı.

        Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

        Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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