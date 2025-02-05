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        Demirci Mehmet Efe, vefatının 64. yılında Nazilli'de anıldı

        Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, Aydın'ın Nazilli ilçesinde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:34
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        Demirci Mehmet Efe, vefatının 64. yılında Nazilli'de anıldı
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        Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, Aydın'ın Nazilli ilçesinde mezarı başında anıldı.

        Demirci Mehmet Efe'nin vefatının 64. yıl dönümü dolayısıyla Eğriboyun Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

        Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabrine çiçek bırakıldı.

        Etkinlikte konuşan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Demirci Mehmet Efe'nin vatan savunmasında etkin rol oynadığını, büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

        Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile Demirci Mehmet Efe'nin yakınları Gül Dündar ve Mehmet Demirci Efe de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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