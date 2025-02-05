Demirci Mehmet Efe, vefatının 64. yılında Nazilli'de anıldı

Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile Demirci Mehmet Efe'nin yakınları Gül Dündar ve Mehmet Demirci Efe de katıldı.

Etkinlikte konuşan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Demirci Mehmet Efe'nin vatan savunmasında etkin rol oynadığını, büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

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