Aydın'da ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Öngel Sokak'taki apartmanın 2. katında ikamet eden Alzheimer hastası Ayşe Ezel'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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