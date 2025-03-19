Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin oğlu sınıfında anıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında annesi ve kardeşiyle hayatını kaybeden itfaiye erinin 11 yaşındaki oğlu Deniz Gezgin'i arkadaşları sınıfta andı.

Dün vefat eden Fatih İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Gezgin'in sınıfında üzüntü yaşandı.

Arkadaşları, boş kalan sırasına Gezgin'in fotoğrafını koyup, çiçek ve yazdıkları mektupları bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Miraç Karagöz, çok üzgün olduğunu belirterek, "Benim aynı zamanda 5 yıllık servis arkadaşımdı. Onu çok seviyordum keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Batuhan Sarıkaya da "Keşke ölmeseydi. Futbol oynarken direkt onu seçiyorduk. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Sedef Defne Onursal ise "Karne gününde de takdir almıştı. Çok zeki bir arkadaşımızdı. Sınıfta sessiz, sakin, ödevlerini zamanında yapıp getiren bir arkadaşımdı. Keşke bu kadar erken gitmeseydi." ifadelerini kullandı.

- Olay

Dün, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olayda Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.

Yangın sırasında evde olmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonrası geldiği binanın önünde fenalaşmıştı.