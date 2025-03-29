Çine'de devrilen akaryakıt tankerinin ulaşımı aksattı
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri trafiği aksattı.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri trafiği aksattı.
H.Ç. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker Aydın-Muğla kara yolunun Söğütçük mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı olayda tankerin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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