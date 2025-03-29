Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Çine'de devrilen akaryakıt tankerinin ulaşımı aksattı

        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri trafiği aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çine'de devrilen akaryakıt tankerinin ulaşımı aksattı
        ABONE OL

        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri trafiği aksattı.

        H.Ç. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker Aydın-Muğla kara yolunun Söğütçük mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yaralanmadığı olayda tankerin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
        Aydın'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
        Aydın'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
        Aydın'da öğrenciler doğada ders yaptı
        Aydın'da öğrenciler doğada ders yaptı
        Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti
        Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti