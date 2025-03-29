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        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı

        Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:27
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        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı.

        Bölgede etkili olan sağanağın ardından Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

        Şelaleyi andıran görüntünün ardından toprak ve taşlar Aydın-Söke kara yoluna döküldü.

        Yollarda su, çamur ve taşların birikmesiyle Didim, Kuşadası ve Bodrum gibi turistik ilçelere geçiş güzergahı olan kara yolunda ulaşım aksadı.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun oluştuğu yolda trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve polis ekipleri ise yoldaki trafiği tek şeritte kontrollü şekilde sağladı.

        Karayolları ekipleri de makineleriyle yolu temizlemeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri

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