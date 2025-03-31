Aydın'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Olayla ilgili H.D. ve Ü.D. gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, bıçakla yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26) hastanede hayatını kaybetmişti.

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