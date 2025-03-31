Aydın'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.D. ve Ü.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.D. tutuklandı, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, bıçakla yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26) hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili H.D. ve Ü.D. gözaltına alınmıştı.
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