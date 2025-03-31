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        Aydın'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:36 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:36
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        Aydın'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.D. ve Ü.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.D. tutuklandı, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, bıçakla yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26) hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili H.D. ve Ü.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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