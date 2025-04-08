Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açan şüpheli tutuklandı

Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde dün, alacak verecek meselesinden dolayı yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan E.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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