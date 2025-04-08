Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş etmesi sonucu gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş etmesi sonucu gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde dün, alacak verecek meselesinden dolayı yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan E.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40), E.A. tarafından iş yerinin önünde ateş açılmıştı.
Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi aracıyla takip eden şüpheli, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş etmişti.
C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığınmış, ekiplerce zanlı da yakalanmıştı.
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