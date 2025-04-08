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        Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş etmesi sonucu gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:35
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        Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş etmesi sonucu gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde dün, alacak verecek meselesinden dolayı yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan E.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40), E.A. tarafından iş yerinin önünde ateş açılmıştı.

        Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi aracıyla takip eden şüpheli, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş etmişti.

        C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığınmış, ekiplerce zanlı da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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