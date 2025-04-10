Germencik'te Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ile ilçe protokolü de katıldı.
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