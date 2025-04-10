Germencik'te Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Törene Kaymakam Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ile ilçe protokolü de katıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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