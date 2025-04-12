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        Aydın'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması birincileri ödülünü aldı

        Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:48
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        Aydın'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması birincileri ödülünü aldı
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        Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Yeşilay Aydın Şubesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmada öğrenciler görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video, edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı türlerinde eserlerle değerlendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz'ün katılımıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen programda ilkokul, ortaokul ve lise kademesinden birinci olan 6 öğrenci ödülünü aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ekici gençlerin sağlıklı yaşam bilincini sanatsal yollarla ifade etmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

        Yeşilay Şube Başkanı Gündüz de yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, gençlerin sağlıklı yaşam kültürünü benimsemesinin toplumun geleceği açısından hayati olduğunu ifade etti.

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