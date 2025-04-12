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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:41
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İ.Ç'nin (61) kullandığı 09 BS 258 plakalı otomobil, Selçuk-Aydın kara yolu Naipli Mahallesi mevkisinde Kabil Kaplan (53) idaresindeki 35 TBK 22 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaplan'ın cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İ.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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