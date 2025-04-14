Kuşadası'nda uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesinde C.Ç'nin (29) adresine baskın yaptı.
Adresteki aramada 75 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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