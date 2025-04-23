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        Aydın'da 3 yaşındaki çocuğu sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan babadan çağrı:

        Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu gözünden yaralanan 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken'in babası, köpeklerin toplanması konusunda kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:55
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        Aydın'da 3 yaşındaki çocuğu sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan babadan çağrı:
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu gözünden yaralanan 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken'in babası, köpeklerin toplanması konusunda kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

        Atburgazı Mahallesi'nde oturan Yusuf Çeken, AA muhabirine, oğlunun 19 Nisan'da evin avlusunda oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu gözünden yaralandığını anımsattı.

        İzmir Şehir Hastanesindeki tedavi sonrası taburcu edildiklerini dile getiren Çeken, şunları kaydetti:

        "Çocuğum oyun oynarken köpek kapıdan giriyor. Diğer çocuklar kaçarken köpek birden oğlumun üzerine atlıyor. Gözünü tırmalamış. Tam o esnada annesi can havliyle koşarak geliyor. Köpeği kovalıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başka çocukların canları yanmasın. Halen sokaklarda çok sayıda köpek dolaşıyor, bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Sokak köpekleriyle ilgili kalıcı bir çözüm istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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