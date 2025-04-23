Söke ve Germencik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Törene İlçe Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp da katıldı.

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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