Söke ve Germencik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp da katıldı.
- Germencik
Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
İlçe Stadyumu'nda devam eden etkinlikte, halk oyunu gösterileri yapıldı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyelerince verildi.
Törene İlçe Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.
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