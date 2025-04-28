Aydın'da Tralleis Antik Kenti yakınlarında "oda mezar" bulundu

Dron ile görüntülenen alanda "oda mezar" yapısına rastlanıldığı, mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirildiği öğrenildi.

Bölge arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin, yürüttüğü kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre derinlikte, küpler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulundu.

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