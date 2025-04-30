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        Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:12
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        Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.

        Adresteki aramada 600 sentetik hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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