Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.
Adresteki aramada 600 sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.