Aydın'da engelliler için asker eğlencesi yapıldı

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev de engellilerin yaşamını görmemek, duymamak, yürüyememek değil ötekileştirilme, ayrımcılık ve dışlanma gibi sosyal engellerin zorlaştırdığını ifade etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engellilerin mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Zeybek gösterisinin ardından üzerinde "En büyük asker bizim asker" yazılı pasta kesildi, engellilerin ellerine kına yakıldı.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ve İncirliova Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, engelliler şiir okudu, işaret diliyle şarkı söyledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde asker olmanın heyecan ve gururunu yaşamak isteyen engelliler için asker eğlencesi düzenlendi.

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