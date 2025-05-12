Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da engelliler için asker eğlencesi yapıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde asker olmanın heyecan ve gururunu yaşamak isteyen engelliler için asker eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da engelliler için asker eğlencesi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde asker olmanın heyecan ve gururunu yaşamak isteyen engelliler için asker eğlencesi düzenlendi.

        İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ve İncirliova Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, engelliler şiir okudu, işaret diliyle şarkı söyledi.

        Farklı engel türlerinden 7 engellinin askerlik heyecanı yaşadığı programa bazı engelliler asker kıyafeti giyerek katıldı.

        Zeybek gösterisinin ardından üzerinde "En büyük asker bizim asker" yazılı pasta kesildi, engellilerin ellerine kına yakıldı.

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engellilerin mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev de engellilerin yaşamını görmemek, duymamak, yürüyememek değil ötekileştirilme, ayrımcılık ve dışlanma gibi sosyal engellerin zorlaştırdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı

        Benzer Haberler

        Söke'de Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi
        Söke'de Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi
        AK Parti İl Başkanı Erdem, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
        AK Parti İl Başkanı Erdem, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
        Kanala uçan otomobilin sürücüsü 13 günlük yaşam savaşını yitirdi
        Kanala uçan otomobilin sürücüsü 13 günlük yaşam savaşını yitirdi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 7 bin 427 turist geldi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 7 bin 427 turist geldi
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı