Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı

Aramalarda, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

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