Kuşadası'na "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 489 turist geldi

Pire Limanı'ndan yola çıkan gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. Bazı turistler de ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

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