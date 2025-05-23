Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 489 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 489 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 489 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 489 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na geldi.

        Pire Limanı'ndan yola çıkan gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. Bazı turistler de ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

        Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bugün Kuşadası'na ilk seferini gerçekleştiren "Resilient Lady"nin yanı sıra 3 kruvaziyerle 5 binin üzerinde turist geldiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hük...
        Aydın'da 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hük...
        Polise direnip olay yerine çağırdığı arkadaşlarıyla hakaret eden alkollü sü...
        Polise direnip olay yerine çağırdığı arkadaşlarıyla hakaret eden alkollü sü...
        Aydın'da temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
        Aydın'da temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi
        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi
        Akrepleri ofisinde 3 yıl inceledikten sonra "akrep zehri üretim tesisi" kur...
        Akrepleri ofisinde 3 yıl inceledikten sonra "akrep zehri üretim tesisi" kur...
        Tedavi sürecinde ölen kanser hastasının ilaç masrafları, eşi ve çocuklarına...
        Tedavi sürecinde ölen kanser hastasının ilaç masrafları, eşi ve çocuklarına...