Aydın'da, tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Pullukçu gözaltına alındı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlattı.

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