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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı transfer etti

        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:15
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı transfer etti
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        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Beşiktaş forması giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Beliz Başkır kadroya dahil edildi.

        Açıklamada, "Hoş geldin Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır'a yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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