Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. B.U'nun (45) kullandığı 09 AL 212 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Yağcılar Mahallesi'nde N.D. (28) yönetimindeki 48 N 4834 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.