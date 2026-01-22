Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde hortum oluştu. Didim'de öğlen saatlerinden sonra deniz üzerinde oluşan hortum, ilçenin birçok noktasında görüldü. Söke ilçesinde de oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

