        Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:53
        Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
        Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde hortum oluştu.


        Didim'de öğlen saatlerinden sonra deniz üzerinde oluşan hortum, ilçenin birçok noktasında görüldü.

        Söke ilçesinde de oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

