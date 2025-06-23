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        Hayatını adadığı Tralleis Antik Kenti'ni ziyaretçilerle buluşturmak için gün sayıyor

        ENES UZUN - Stajyer arkeolog olarak 23 yıl önce adım attığı Tralleis Antik Kenti'nden hiç ayrılmayan, bu süreçte ilk hayali olan kazı başkanlığı görevini üstlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez, ikinci hedefi olan antik kenti ziyaretçilerle buluşturmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:12
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        Hayatını adadığı Tralleis Antik Kenti'ni ziyaretçilerle buluşturmak için gün sayıyor
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        ENES UZUN - Stajyer arkeolog olarak 23 yıl önce adım attığı Tralleis Antik Kenti'nden hiç ayrılmayan, bu süreçte ilk hayali olan kazı başkanlığı görevini üstlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez, ikinci hedefi olan antik kenti ziyaretçilerle buluşturmak için gün sayıyor.

        Tarihe ve kültürel mirasa ilgi duyan Murat Çekilmez, 2001'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arkeoloji Bölümü'nü kazandı. Üniversitede aktif bir profil sergileyen Çekilmez, 2002'de arkeoloji 1. sınıf öğrencisiyken Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılarda stajyer öğrenci olarak görev aldı.

        Çekilmez, 4 yıl süren üniversite eğitimi boyunca yaz dönemlerini tatil yerine hep Tralleis'te geçirdi.

        Mezuniyeti sonrası kariyerini akademik alanda sürdürmeye karar veren Çekilmez, ADÜ Arkeoloji Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. Daha sonra öğretim üyesi olarak üniversitede göreve başlayan Çekilmez, bilimsel hayatının başlangıcından itibaren Tralleis Antik Kenti ile ilgili araştırmalar yürüttü.

        Profesörlük ünvanını 2023'te alan Çekilmez, geçen yıl da Tralleis Antik Kenti'nin kazı başkanı olarak görevlendirildi.

        Stajyerlik döneminde Tralleis'in kazı başkanı olma hayalini kuran Çekilmez, şimdi de antik kenti ziyaretçilere açıp ikinci hedefini gerçekleştirmek istiyor. Öğrencilik yıllarından bu yana antik kente duyduğu bağlılıkla bilinen Çekilmez, Tralleis'in hem arkeolojik araştırmalar hem de kültürel mirasın korunması açısından örnek bir merkez haline gelmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

        - "Antik kenti, Aydın'ın marka değerlerinden biri haline getirmek istiyoruz"

        Prof. Dr. Çekilmez, AA muhabirine, Tralleis'teki kazıların 1996'da başladığını söyledi.

        Tralleis'te kazı başkanı olarak çalışmanın gurur verici olduğunu kaydeden Çekilmez, şöyle devam etti:

        "Buradaki kazılara ilk 2002'de katıldığımda çok heyecanlanmıştım. Öğrenciliğimde Tralleis'te kazı başkanı olarak çalışmak hayalimdi ve bu gerçekleşti. Şimdi diğer bir hedefime ulaşmak üzereyim, inşallah ağustos ayından itibaren Tralleis Antik Kenti'nin büyülü atmosferi ziyaretçilere açılacak. Henüz öğrenciyken katıldığım bu kazılarda yıllar sonra kazı başkanı olarak görev almak benim için büyük bir onur. Tralleis'i gerçekten çok seviyorum. Antik kenti, hem kazı hem restorasyon hem de çevre düzenleme çalışmalarıyla Aydın'ın marka değerlerinden biri haline getirmek istiyoruz. "

        Antik kentlerdeki kazıların disiplin içinde olması gerektiğini belirten Çekilmez, günde 14-15 saat çalıştıkları zamanlar olduğunun altını çizdi.

        - "En büyük hayalim böyle gerçekleşmiş olacak"

        Antik kenti ziyarete açmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayan Çekilmez, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında bulduğumuz ödeneklerle çevre düzenleme projesinin ihalesi tamamlandı. İnşallah 2025 yılının Ağustos ayında Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak. Aslında benim en büyük hayalim de böyle gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

        Tralleis Antik Kenti'nin, yaklaşık 3 bin yıl önce Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu biliniyor. Antik kent ayrıca tarihte "ilk notalı müziğin yazıldığı yer" olarak öne çıkıyor. Kentin etkileyici yapılarının başında, halen ayakta olan ve halk arasında "üç gözler" olarak bilinen "gymnasium kompleksi" geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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