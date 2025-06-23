Aydın'da sazlık ve otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

O esnada yoldan geçen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA yangına müdahale etti.

Yangının yolun kenarında olmasından dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Bunun üzerine trafik polisleri bölgede önlem aldı.

Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi'ndeki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kovandaki arılar telef oldu.

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