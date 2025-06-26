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        Aydın'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:58
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        Aydın'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Gökçül'e (65) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökçül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Motosikletin sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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