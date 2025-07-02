Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen erkek bebeğin, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ölü bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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