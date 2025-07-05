Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yavuzköy Mahallesi'ndeki eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kadının Özbekistan uyruklu M.A. (35) olduğunu ve silahla vurularak kafasından ağır şekilde yaralandığını belirledi.
Ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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