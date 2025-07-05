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        Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:21
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        Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Yavuzköy Mahallesi'ndeki eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kadının Özbekistan uyruklu M.A. (35) olduğunu ve silahla vurularak kafasından ağır şekilde yaralandığını belirledi.

        Ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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