Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Ekipler, kadının Özbekistan uyruklu M.A. (35) olduğunu ve silahla vurularak kafasından ağır şekilde yaralandığını belirledi.

Yavuzköy Mahallesi'ndeki eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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