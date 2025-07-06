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        Aydın'da 52 çocuğa toplu sünnet şöleni yapıldı

        Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:45 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:45
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        Aydın'da 52 çocuğa toplu sünnet şöleni yapıldı
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        Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenledi.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde Nasuh Paşa Külliyesi'nde bulunan mescitte sünnet mevlidi okutuldu.

        Ardından süslenen üstü açık otobüsle çocuklar ve aileleri şehir turu attı.

        Efeler ilçesinde bir otelde devam eden şölende çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

        Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman aileleri tebrik etti.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise organizasyonu gerçekleştiren Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural da sünnet töreni yapılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

        Protokol üyeleri de çocuklara bisiklet ve oyuncak araba hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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