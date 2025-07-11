Germencik'te,"15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Ali Şanlı Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan serginin açılışında konuşan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, 15 Temmuz şehitlerini anmak için sergiyi düzenlediklerini ifade etti.

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