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        Aydın'da 8. kattan düşen işçi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:23
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        Aydın'da 8. kattan düşen işçi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan Necdet Yıldız (44) dengesini kaybedip düştü.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan Yıldız'ın 4. katta bulunan koruma filesine takıldıktan sonra aşağı düştüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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