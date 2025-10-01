Aydın Valisi Canbolat, huzurevi sakinleriyle buluştu

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yaşlılar Günü dolayısıyla, Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi sakinleriyle kahvaltı yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Canbolat, gün dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelip onlara sağlıklı uzun ömürler dilediğini ifade etti.

Canbolat, "Büyüklerimiz, bizim her zaman hayat rehberlerimiz. Onlara her halükarda ve her şartta sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız. Bizleri bu günlere getiren onlar. Bugünün gençleri, yarın bizler yaşlı olmaya adayız. Çocuklarımıza, büyüklerimizle birlikte yaşamayı, onlara saygı duymayı onlara hizmet etmeyi de öğretmeliyiz." dedi.

Ayşe (75), Fevzi Ünsal (84) çifti de devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız hissettirmediğini belirterek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da yer aldı.