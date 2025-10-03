Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        B.Ü. idaresindeki 39 DR 201 plakalı otomobil, Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yaptığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sürücü B.Ü, yangının tıbbi oksijen dolumu sırasında çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

        Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin geri manevra yaptığı sırada alev aldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyare...
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyare...
        Bavulunda 898 sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı
        Bavulunda 898 sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı
        Aydın'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Aydın'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Yazar Ergün Poyraz, Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaştığı ge...
        Yazar Ergün Poyraz, Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaştığı ge...
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı