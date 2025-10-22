Nazilli'de okul kantininde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir okulun kantininde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Beşeylül Ortaokulu'nun kantin bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ekiplerden bilgi aldı.
